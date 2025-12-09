Есть три документа по завершению войны - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трех документах по завершению войны с РФ, касающихся гарантий безопасности, восстановления Украины и рамочных договоренностей. Эти документы обсуждаются с американскими и европейскими партнерами.
Да, это правда. Мы обсуждаем с американцами и уже обсуждаем с европейцами. Я очень рад, что мы привлекли наших европейских партнеров. Три документа. Есть рамочный документ из 20 пунктов, он постоянно меняется, и это нормально. Живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы и мира
Он отметил, что второй документ – это гарантии безопасности.
"Мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от наших военных и их диалог с американцами. И все это нужно объединить, в принципе, с принципами "коалиции желающих". Сложно говорить об этом, но тем не менее вы это увидите. Гарантии безопасности важный документ между нами и США, между нами и европейцами", - добавил Президент.
По его словам, третий документ – это восстановление.
Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины, это восстановление. Безусловно, это проект, который должен работать после того, как закончится война, или будет прекращение огня. Над этим документом мы также работаем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США, однако они должны быть реальными, а не как Будапештский меморандум. Однако, главным вопросом остается то, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России.