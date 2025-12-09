Есть три документа по завершению войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три документа по завершению войны РФ против Украины, касающиеся гарантий безопасности и восстановления Украины, передает УНН.

Подробности

Да, это правда. Мы обсуждаем с американцами и уже обсуждаем с европейцами. Я очень рад, что мы привлекли наших европейских партнеров. Три документа. Есть рамочный документ из 20 пунктов, он постоянно меняется, и это нормально. Живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы и мира - сказал Зеленский.

Он отметил, что второй документ – это гарантии безопасности.

"Мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от наших военных и их диалог с американцами. И все это нужно объединить, в принципе, с принципами "коалиции желающих". Сложно говорить об этом, но тем не менее вы это увидите. Гарантии безопасности важный документ между нами и США, между нами и европейцами", - добавил Президент.

По его словам, третий документ – это восстановление.

Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины, это восстановление. Безусловно, это проект, который должен работать после того, как закончится война, или будет прекращение огня. Над этим документом мы также работаем - подчеркнул глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США, однако они должны быть реальными, а не как Будапештский меморандум. Однако, главным вопросом остается то, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России.