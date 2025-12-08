Головне, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії: Зеленський про гарантії безпеки

$42.060.13
49.000.23
ukenru
18:20 • 1356 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 5526 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 13330 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 16532 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 24077 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 28223 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 27642 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17443 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 29520 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 14008 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"8 грудня, 09:07 • 10937 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 21373 перегляди
Конгрес США виділив Україні 800 млн доларів допомоги на два роки - ЗМІ13:08 • 6352 перегляди
Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво 13:43 • 4490 перегляди
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо14:17 • 10958 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 28221 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 27640 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 29518 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 36920 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 75040 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 4258 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 36921 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 55246 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 65499 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 66243 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
YouTube
TikTok
Соціальна мережа

Головне, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії: Зеленський про гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент Зеленський заявив, що найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, якщо вони будуть проголосовані в Конгресі. Головним питанням залишається готовність партнерів у разі повторної агресії росії.

Головне, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії: Зеленський про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, однак вони мають бути реальними, а не як Будапештський меморандум. Проте, головним питанням залишається те, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії, передає УНН

Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, - це від США, якщо вони будуть не Будапештський меморандум, якщо вони будуть проголосовані в Конгресі США. Про це ми говоримо, вони ставляться поки що позитивно до такого руху. І європейські гарантії безпеки - це "коаліція охочих". Головне, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії. Поки що на це відповіді я ще не отримав 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський, підсумовуючи зустрічі в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та європейськими лідерами, наголосив на важливості єдності союзників для досягнення миру та подальшої підтримки України. 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Конгрес США
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Лондон