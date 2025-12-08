Головне, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії: Зеленський про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, однак вони мають бути реальними, а не як Будапештський меморандум. Проте, головним питанням залишається те, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії, передає УНН.

Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, - це від США, якщо вони будуть не Будапештський меморандум, якщо вони будуть проголосовані в Конгресі США. Про це ми говоримо, вони ставляться поки що позитивно до такого руху. І європейські гарантії безпеки - це "коаліція охочих". Головне, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії. Поки що на це відповіді я ще не отримав - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, підсумовуючи зустрічі в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та європейськими лідерами, наголосив на важливості єдності союзників для досягнення миру та подальшої підтримки України.