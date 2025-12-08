Главное, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии россии: Зеленский о гарантиях безопасности

$42.060.13
49.000.23
ukenru
18:20 • 2398 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 7390 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 14354 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 17432 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 24946 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 29081 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 28364 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17592 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30115 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 14116 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 22099 просмотра
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ8 декабря, 13:08 • 7412 просмотра
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство13:43 • 5270 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно14:17 • 11706 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 5562 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 5566 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 29087 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 28367 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30115 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 37623 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 4942 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 37623 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 55506 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 65753 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 66491 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
YouTube
ТикТок
Социальная сеть

Главное, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии россии: Зеленский о гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Президент Зеленский заявил, что самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США, если они будут проголосованы в Конгрессе. Главным вопросом остается готовность партнеров в случае повторной агрессии россии.

Главное, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии россии: Зеленский о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США, однако они должны быть реальными, а не как Будапештский меморандум. Однако главным вопросом остается то, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России, передает УНН

Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, - это от США, если они будут не Будапештский меморандум, если они будут проголосованы в Конгрессе США. Об этом мы говорим, они относятся пока что положительно к такому движению. И европейские гарантии безопасности - это "коалиция желающих". Главное, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии россии. Пока что на этот вопрос я еще не получил ответа 

- сказал Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги встреч в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и европейскими лидерами, подчеркнул важность единства союзников для достижения мира и дальнейшей поддержки Украины. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Лондон