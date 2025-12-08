Главное, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии россии: Зеленский о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США, однако они должны быть реальными, а не как Будапештский меморандум. Однако главным вопросом остается то, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России, передает УНН.

Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, - это от США, если они будут не Будапештский меморандум, если они будут проголосованы в Конгрессе США. Об этом мы говорим, они относятся пока что положительно к такому движению. И европейские гарантии безопасности - это "коалиция желающих". Главное, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии россии. Пока что на этот вопрос я еще не получил ответа - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги встреч в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и европейскими лидерами, подчеркнул важность единства союзников для достижения мира и дальнейшей поддержки Украины.