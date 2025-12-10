Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Київ • УНН
Україна найближчим часом передасть США документ після кількох раундів мирних переговорів. Це відбудеться після роботи з командою Трампа та європейськими партнерами.
Україна розраховує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ, що може визначити параметри закінчення війни, після роботи з командою американського президента Дональда Трампа і європейськими партнерами, повідомив у середу Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.
Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні продовжаться переговори з американською стороною щодо документа, який деталізує процес відбудови та економічного розвитку України після завершення повномасштабної війни.