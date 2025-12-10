$42.180.11
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський

Київ • УНН

Україна найближчим часом передасть США документ після кількох раундів мирних переговорів. Це відбудеться після роботи з командою Трампа та європейськими партнерами.

Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський

Україна розраховує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ, що може визначити параметри закінчення війни, після роботи з командою американського президента Дональда Трампа і європейськими партнерами, повідомив у середу Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі

- написав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні продовжаться переговори з американською стороною щодо документа, який деталізує процес відбудови та економічного розвитку України після завершення повномасштабної війни.

Юлія Шрамко

