Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Киев • УНН
Украина в ближайшее время передаст США документ после нескольких раундов мирных переговоров. Это произойдет после работы с командой Трампа и европейскими партнерами.
Украина рассчитывает "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ, который может определить параметры окончания войны, после работы с командой американского президента Дональда Трампа и европейскими партнерами, сообщил в среду Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.
Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой Президента Трампа и партнерами в Европе
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня продолжатся переговоры с американской стороной по документу, который детализирует процесс восстановления и экономического развития Украины после завершения полномасштабной войны.