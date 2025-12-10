$42.180.11
17:11 • 262 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 958 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 5606 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 12515 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 15302 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 16814 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 16516 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14319 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25452 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 17196 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
Эксклюзивы
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25453 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 40178 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 73872 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский

Киев • УНН

 • 5604 просмотра

Украина в ближайшее время передаст США документ после нескольких раундов мирных переговоров. Это произойдет после работы с командой Трампа и европейскими партнерами.

Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский

Украина рассчитывает "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ, который может определить параметры окончания войны, после работы с командой американского президента Дональда Трампа и европейскими партнерами, сообщил в среду Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой Президента Трампа и партнерами в Европе

- написал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня продолжатся переговоры с американской стороной по документу, который детализирует процесс восстановления и экономического развития Украины после завершения полномасштабной войны.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина