Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о готовности представить США украинские и европейские компоненты возможных шагов для окончания войны. Это произойдет после обсуждения результатов работы в Лондоне с украинской переговорной командой.
Украинские и европейские компоненты возможных шагов для окончания войны проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Президента, сегодня уже обсудили с украинской переговорной командой результаты работы в Лондоне накануне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров.
Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно скорее
По его словам, в Украине заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой.
И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России предпринимать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны вновь. В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты. Слава Украине!
