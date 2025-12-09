$42.070.01
49.020.03
ukenru
15:14 • 206 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 10445 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 18476 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 39573 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 26817 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29696 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 39874 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33760 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35208 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32865 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 19225 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 17370 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 15511 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 16384 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 13591 просмотра
публикации
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 13719 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 39573 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 15917 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 58275 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 53403 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 17477 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 25295 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 61973 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 67640 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 77703 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Фильм
Нефть марки Brent

Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Президент Зеленский заявил о готовности представить США украинские и европейские компоненты возможных шагов для окончания войны. Это произойдет после обсуждения результатов работы в Лондоне с украинской переговорной командой.

Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский

Украинские и европейские компоненты возможных шагов для окончания войны проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Президента, сегодня уже обсудили с украинской переговорной командой результаты работы в Лондоне накануне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров. 

Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно скорее 

- подчеркнул Зеленский.

россия имеет более выгодную позицию на переговорах, чем Украина - Трамп09.12.25, 13:57 • 2268 просмотров

По его словам, в Украине заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой.

И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России предпринимать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны вновь. В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты. Слава Украине! 

- резюмировал Президент.

Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров09.12.25, 02:46 • 5350 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Лондон