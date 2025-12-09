Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский

Украинские и европейские компоненты возможных шагов для окончания войны проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Президента, сегодня уже обсудили с украинской переговорной командой результаты работы в Лондоне накануне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров.

Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно скорее