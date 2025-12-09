Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський

Українські та європейські компоненти можливих кроків для закінчення війни пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами Президента, сьогодні вже обговорили з українською переговорною командою результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.

Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше