15:34 • 806 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 2212 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
10:59 • 11920 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 19857 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 27258 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 40918 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 27296 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30049 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40161 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33951 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський

Київ • УНН

 • 2240 перегляди

Президент Зеленський заявив про готовність представити США українські та європейські компоненти можливих кроків для закінчення війни. Це відбудеться після обговорення результатів роботи в Лондоні з українською переговорною командою.

Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський

Українські та європейські компоненти можливих кроків для закінчення війни пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Президента, сьогодні вже обговорили з українською переговорною командою результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів. 

Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше 

- наголосив Зеленський.

росія має вигіднішу позицію на переговорах, ніж Україна - Трамп09.12.25, 13:57 • 2340 переглядiв

За його словами, в Україні зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою.

І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов. Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати. Слава Україні! 

- резюмував Президент.

Урсула фон дер Ляєн: Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів09.12.25, 02:46 • 5390 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон