Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про готовність представити США українські та європейські компоненти можливих кроків для закінчення війни. Це відбудеться після обговорення результатів роботи в Лондоні з українською переговорною командою.
Українські та європейські компоненти можливих кроків для закінчення війни пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За словами Президента, сьогодні вже обговорили з українською переговорною командою результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.
Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше
росія має вигіднішу позицію на переговорах, ніж Україна - Трамп09.12.25, 13:57 • 2340 переглядiв
За його словами, в Україні зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою.
І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов. Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати. Слава Україні!
Урсула фон дер Ляєн: Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів09.12.25, 02:46 • 5390 переглядiв