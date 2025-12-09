$42.060.13
Урсула фон дер Ляєн: Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Зеленським заявила про непохитну підтримку України Європейським Союзом. Вона підтвердила, що пропозиції щодо фінансування Києва вже розглядаються.

Урсула фон дер Ляєн: Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів

Поки тривають мирні переговори, Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Про це після зустрічі у Брюсселі з Президентом України Володимиром Зеленським, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Європейської ради Антоніу Коштою заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, пропозиції щодо фінансування Києва "вже на столі".

Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів. Ми підтвердили Президенту Зеленському, що ЄС залишається непохитним та відданим своїм принципам. Суверенітет України має поважатися. Безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони нашого Союзу. Ці пріоритети були в центрі наших обговорень з генеральним секретарем НАТО

- написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Вона запевнила, що Європа продовжуватиме робити свій внесок у всі зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорювалися дипломатичний трек, гарантії безпеки, ініціатива PURL та репараційний кредит.

