Зеленський зустрівся з лідерами НАТО та ЄС для обговорення миру та безпеки: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зеленський назвав зустріч "хорошою і продуктивною".

Поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту