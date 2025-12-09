$42.060.13
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 11508 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 13940 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 19756 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 21625 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 27721 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 33919 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 32174 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18138 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 33289 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Зеленський зустрівся з лідерами НАТО та ЄС для обговорення миру та безпеки: подробиці

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорювалися дипломатичний трек, гарантії безпеки, ініціатива PURL та репараційний кредит.

Зеленський зустрівся з лідерами НАТО та ЄС для обговорення миру та безпеки: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зеленський назвав зустріч "хорошою і продуктивною".

Поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту

- розповів Президент.

Він додав, що сторони скоординували позиції повсіх питаннях і продовжують діяти "узгоджено й конструктивно".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про "фактично цілодобову комунікацію" з партнерами, яка підтверджує максимальну включеність Європи у розв'язання українського питання та звершення війни з рф.

Там не все нам подобається: Зеленський про проєкт мирного плану, який був скорочений з 28 до 20 пунктів08.12.25, 21:39 • 1440 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Європейська комісія
Європейська рада
НАТО
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн