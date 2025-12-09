Зеленський зустрівся з лідерами НАТО та ЄС для обговорення миру та безпеки: подробиці
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорювалися дипломатичний трек, гарантії безпеки, ініціатива PURL та репараційний кредит.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Зеленський назвав зустріч "хорошою і продуктивною".
Поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту
Він додав, що сторони скоординували позиції повсіх питаннях і продовжують діяти "узгоджено й конструктивно".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про "фактично цілодобову комунікацію" з партнерами, яка підтверджує максимальну включеність Європи у розв'язання українського питання та звершення війни з рф.
