"Цими днями і тижнями цілодобова комунікація": Зеленський розкрив деталі перемовин з партнерами
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про цілодобову комунікацію з партнерами, що підтверджує максимальну залученість Європи у вирішення українського питання. Він обговорив підтримку України, зміцнення ППО та енергетичну допомогу з представниками багатьох країн та міжнародних організацій.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про "фактично цілодобову комунікацію" з партнерами, яка підтверджує максимальну включеність Європи у розв'язання українського питання та звершення війни з рф. Про це Глава держави написав у своєму Telegram-каналі, підсумовуючи переговори у Лондоні, пише УНН.
Деталі
Цими днями і тижнями фактично цілодобова комунікація з партнерами. Дякую за таку увагу та максимальну включеність
За словами президента, у спільній розмові взяли участь представники Фінляндії, Італії, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Туреччини, а також Генеральний секретар НАТО та президенти Європейської ради й Єврокомісії. За словами Президента, мета координації – забезпечити, щоб "голос Європи був врахований у всіх питаннях, які стосуються Європи".
Зеленський поінформував про контакти з Америкою та наголосив на важливості спільної роботи над усіма документами, включаючи загальну рамку щодо миру, гарантій безпеки та відновлення України після війни.
Багато говорили про продовження підтримки нашої країни. Зміцнення ППО, внески до програми PURL та енергетична допомога – це ключові пріоритети для підтримки внутрішньої стійкості на фоні російських атак по наших людях та інфраструктурі
Лідери скоординували наступні контакти в межах "Коаліції охочих", яка, на думку Президента, "має відіграти свою вагому роль у майбутній архітектурі безпеки".
