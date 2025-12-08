"Цими днями і тижнями цілодобова комунікація": Зеленський розкрив деталі перемовин з партнерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про "фактично цілодобову комунікацію" з партнерами, яка підтверджує максимальну включеність Європи у розв'язання українського питання та звершення війни з рф. Про це Глава держави написав у своєму Telegram-каналі, підсумовуючи переговори у Лондоні, пише УНН.

Цими днями і тижнями фактично цілодобова комунікація з партнерами. Дякую за таку увагу та максимальну включеність

За словами президента, у спільній розмові взяли участь представники Фінляндії, Італії, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Туреччини, а також Генеральний секретар НАТО та президенти Європейської ради й Єврокомісії. За словами Президента, мета координації – забезпечити, щоб "голос Європи був врахований у всіх питаннях, які стосуються Європи".

Китаю не вигідна слабка росія, і росія, що програла - Зеленський

Зеленський поінформував про контакти з Америкою та наголосив на важливості спільної роботи над усіма документами, включаючи загальну рамку щодо миру, гарантій безпеки та відновлення України після війни.

Багато говорили про продовження підтримки нашої країни. Зміцнення ППО, внески до програми PURL та енергетична допомога – це ключові пріоритети для підтримки внутрішньої стійкості на фоні російських атак по наших людях та інфраструктурі