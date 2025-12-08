$42.060.13
19:50 • 1718 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 5742 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 10668 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 16494 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 19220 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 26392 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 30981 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 29877 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17864 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 31259 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
"Цими днями і тижнями цілодобова комунікація": Зеленський розкрив деталі перемовин з партнерами

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент Зеленський повідомив про цілодобову комунікацію з партнерами, що підтверджує максимальну залученість Європи у вирішення українського питання. Він обговорив підтримку України, зміцнення ППО та енергетичну допомогу з представниками багатьох країн та міжнародних організацій.

"Цими днями і тижнями цілодобова комунікація": Зеленський розкрив деталі перемовин з партнерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про "фактично цілодобову комунікацію" з партнерами, яка підтверджує максимальну включеність Європи у розв'язання українського питання та звершення війни з рф. Про це Глава держави написав у своєму Telegram-каналі, підсумовуючи переговори у Лондоні, пише УНН.

Деталі

Цими днями і тижнями фактично цілодобова комунікація з партнерами. Дякую за таку увагу та максимальну включеність 

– зазначив Зеленський.

За словами президента, у спільній розмові взяли участь представники Фінляндії, Італії, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Туреччини, а також Генеральний секретар НАТО та президенти Європейської ради й Єврокомісії. За словами Президента, мета координації – забезпечити, щоб "голос Європи був врахований у всіх питаннях, які стосуються Європи".

Китаю не вигідна слабка росія, і росія, що програла - Зеленський08.12.25, 22:13 • 458 переглядiв

Зеленський поінформував про контакти з Америкою та наголосив на важливості спільної роботи над усіма документами, включаючи загальну рамку щодо миру, гарантій безпеки та відновлення України після війни.

Багато говорили про продовження підтримки нашої країни. Зміцнення ППО, внески до програми PURL та енергетична допомога – це ключові пріоритети для підтримки внутрішньої стійкості на фоні російських атак по наших людях та інфраструктурі 

– зазначив Зеленський.

Лідери скоординували наступні контакти в межах "Коаліції охочих", яка, на думку Президента, "має відіграти свою вагому роль у майбутній архітектурі безпеки".

Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні 08.12.25, 19:26 • 10663 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
