$42.060.13
49.000.23
ukenru
19:50 • 1732 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 5766 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 10681 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 16503 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 19225 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 26397 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 30990 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29885 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17866 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 31266 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ8 декабря, 13:08 • 9628 просмотра
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство8 декабря, 13:43 • 7400 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно8 декабря, 14:17 • 13253 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 7850 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 7432 просмотра
"В эти дни и недели круглосуточная коммуникация": Зеленский раскрыл детали переговоров с партнерами

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Зеленский сообщил о круглосуточной коммуникации с партнерами, что подтверждает максимальную вовлеченность Европы в решение украинского вопроса. Он обсудил поддержку Украины, укрепление ПВО и энергетическую помощь с представителями многих стран и международных организаций.

"В эти дни и недели круглосуточная коммуникация": Зеленский раскрыл детали переговоров с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «фактически круглосуточной коммуникации» с партнерами, которая подтверждает максимальную вовлеченность Европы в решение украинского вопроса и завершение войны с РФ. Об этом Глава государства написал в своем Telegram-канале, подытоживая переговоры в Лондоне, пишет УНН.

Детали

В эти дни и недели фактически круглосуточная коммуникация с партнерами. Спасибо за такое внимание и максимальную вовлеченность 

– отметил Зеленский.

По словам президента, в совместном разговоре приняли участие представители Финляндии, Италии, Польши, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Турции, а также Генеральный секретарь НАТО и президенты Европейского совета и Еврокомиссии. По словам Президента, цель координации – обеспечить, чтобы «голос Европы был учтен во всех вопросах, касающихся Европы».

Китаю невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия - Зеленский08.12.25, 22:13 • 466 просмотров

Зеленский проинформировал о контактах с Америкой и подчеркнул важность совместной работы над всеми документами, включая общую рамку по миру, гарантиям безопасности и восстановлению Украины после войны.

Много говорили о продолжении поддержки нашей страны. Укрепление ПВО, взносы в программу PURL и энергетическая помощь – это ключевые приоритеты для поддержания внутренней устойчивости на фоне российских атак по нашим людям и инфраструктуре 

– отметил Зеленский.

Лидеры скоординировали следующие контакты в рамках «Коалиции желающих», которая, по мнению Президента, «должна сыграть свою весомую роль в будущей архитектуре безопасности».

Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне08.12.25, 19:26 • 10682 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
