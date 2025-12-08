"В эти дни и недели круглосуточная коммуникация": Зеленский раскрыл детали переговоров с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «фактически круглосуточной коммуникации» с партнерами, которая подтверждает максимальную вовлеченность Европы в решение украинского вопроса и завершение войны с РФ. Об этом Глава государства написал в своем Telegram-канале, подытоживая переговоры в Лондоне, пишет УНН.

В эти дни и недели фактически круглосуточная коммуникация с партнерами. Спасибо за такое внимание и максимальную вовлеченность

По словам президента, в совместном разговоре приняли участие представители Финляндии, Италии, Польши, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Турции, а также Генеральный секретарь НАТО и президенты Европейского совета и Еврокомиссии. По словам Президента, цель координации – обеспечить, чтобы «голос Европы был учтен во всех вопросах, касающихся Европы».

Китаю невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия - Зеленский

Зеленский проинформировал о контактах с Америкой и подчеркнул важность совместной работы над всеми документами, включая общую рамку по миру, гарантиям безопасности и восстановлению Украины после войны.

Много говорили о продолжении поддержки нашей страны. Укрепление ПВО, взносы в программу PURL и энергетическая помощь – это ключевые приоритеты для поддержания внутренней устойчивости на фоне российских атак по нашим людям и инфраструктуре