Китаю невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на все уважение к Китаю, он не видит, что Пекину выгодно скорое окончание войны, ведь ему не выгодна слабая Россия и проигравшая Россия, передает УНН.

"Мы уважаем суверенитет, территориальную целостность каждого государства, которое уважает нас. Безусловно, Китай мог бы сделать для этого все. Безусловно, Китай - крепкая страна, крепкая экономика. Самое главное в нашем случае - это влияние, которое Китай точно имеет на Россию, лично на Путина. При всем уважении к народу Китая, к истории, к людям, к культуре… мы должны честно сказать, я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что я думаю, что мы читали с вами, сейчас видели доктрины, доктрины США. Безусловно, это два полюса, которые видят друг друга. Это две великие державы, великие экономики", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это противостояние двух стран, но не в военном плане.

И сегодня невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия в этом формате. Из-за этого честно страдает украинский народ. Потому что, если Китаю невыгодно остановить Россию, это значит, что идет продолжение войны. Это не значит, что Китай прямо оружием поддерживает Россию, но точно не поддерживает остановку этой войны. Это окончательно