19:50
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Китаю невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия - Зеленский

Киев • УНН

 796 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Китаю невыгодна слабая или проигравшая Россия. Он считает, что это является причиной нежелания Пекина способствовать быстрому окончанию войны, хотя Китай имеет влияние на Россию.

Китаю невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на все уважение к Китаю, он не видит, что Пекину выгодно скорое окончание войны, ведь ему не выгодна слабая Россия и проигравшая Россия, передает УНН.

Подробности

"Мы уважаем суверенитет, территориальную целостность каждого государства, которое уважает нас. Безусловно, Китай мог бы сделать для этого все. Безусловно, Китай - крепкая страна, крепкая экономика. Самое главное в нашем случае - это влияние, которое Китай точно имеет на Россию, лично на Путина. При всем уважении к народу Китая, к истории, к людям, к культуре… мы должны честно сказать, я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что я думаю, что мы читали с вами, сейчас видели доктрины, доктрины США. Безусловно, это два полюса, которые видят друг друга. Это две великие державы, великие экономики", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это противостояние двух стран, но не в военном плане.

И сегодня невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия в этом формате. Из-за этого честно страдает украинский народ. Потому что, если Китаю невыгодно остановить Россию, это значит, что идет продолжение войны. Это не значит, что Китай прямо оружием поддерживает Россию, но точно не поддерживает остановку этой войны. Это окончательно

- подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России, а потому не заинтересован в поражении РФ в войне против Украины.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина