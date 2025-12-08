Китаю не вигідна слабка росія, і росія, що програла - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри всю повагу до Китаю, він не бачить, що Пекіну вигідне швидке закінчення війни, адже йому не вигідна слабка росія, і програвша росія, передає УНН.

Деталі

"Ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність кожної держави, яка поважає нас. Безумовно, Китай міг би зробити для цього все. Безумовно, Китай - міцна країна, міцна економіка. Найголовніше в нашому випадку - це вплив, який Китай точно має на росію, особисто на путіна. При всій повазі до народу Китаю, до історії, до людей, до культури… ми повинні чесно сказати, я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що я думаю, що ми читали з вами, зараз бачили доктрини, доктрини США. Безумовно, це два полюси, які бачать один одного. Це дві великі держави, великі економіки", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це протистояння двох країн, але не у воєнному плані.

І сьогодні невигідна слабка росія, і програвша росія в цьому форматі. Через це чесно страждає український народ. Тому що, якщо Китаю невигідно зупинити росію, це значить, що йде продовження війни. Це не значить, що Китай прямо зброю підтримує росії, але точно не підтримує зупинку цієї війни. Це остаточно - наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає росії, а тому не зацікавлений у поразці рф у війні проти України.