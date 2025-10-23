Китай не зацікавлений у перемозі України, і у поразці росії - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає росії та не зацікавлений у її поразці у війні проти України. Зеленський зазначив, що не має постійного діалогу з Сі Цзіньпіном, хоча той обіцяв не продавати зброю.
Деталі
Китай - це справді дуже важке питання, складне, у нас немає навіть постійного діалогу з Сі Цзіньпіном. У нас були певні телефонні розмови, і він мені сказав, що він не продаватиме зброю. Я справді нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне - Китай допомагає росії. Не допомагає Україні, і не зацікавлений у нашій перемозі і у поразці росії
Нагадаємо
