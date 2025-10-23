Китай не заинтересован в победе Украины и в поражении россии - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает россии и не заинтересован в ее поражении в войне против Украины. Зеленский отметил, что не имеет постоянного диалога с Си Цзиньпином, хотя тот обещал не продавать оружие.
Детали
Китай - это действительно очень сложный вопрос, сложный, у нас нет даже постоянного диалога с Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что он не будет продавать оружие. Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружений, но я знаю одно - Китай помогает россии. Не помогает Украине, и не заинтересован в нашей победе и в поражении россии
Напомним
