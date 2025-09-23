Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити війну - Президент України

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 5176 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 9582 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 10727 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 13912 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 32464 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 22907 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 53180 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40637 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38077 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50821 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
72%
752мм
Популярнi новини
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 27077 перегляди
Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму23 вересня, 10:43 • 9440 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 13664 перегляди
Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23 вересня, 12:30 • 18263 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови18:48 • 5408 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 32472 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 27234 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 43464 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 45287 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 53184 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Метте Фредеріксен
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 13786 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 77230 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 38726 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 53887 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 105564 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити війну - Президент України

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває зацікавленості Китаю у завершенні війни з РФ. Він вважає, що Дональд Трамп може змінити цю ситуацію.

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити війну - Президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває того, що Китай зацікавлений у завершення війни між Україною та рф. Про це Зеленський заявив після зустрічі з Трампом, передає УНН.

Деталі

"Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити війну. Я цього не відчуваю, вони не зацікавлені. Я не знаю чому. Ми бачимо і відчуваємо, що вони не зацікавлені у завершенні цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп це той, хто може докорінно змінити цю ситуацію", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.

Сили оборони звільнили 360 км² окупованої території - Зеленський23.09.25, 20:03 • 2736 переглядiв

Павло Башинський

Політика
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна