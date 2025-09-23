Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити війну - Президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває того, що Китай зацікавлений у завершення війни між Україною та рф. Про це Зеленський заявив після зустрічі з Трампом, передає УНН.

Деталі

"Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити війну. Я цього не відчуваю, вони не зацікавлені. Я не знаю чому. Ми бачимо і відчуваємо, що вони не зацікавлені у завершенні цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп це той, хто може докорінно змінити цю ситуацію", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.

