Мы не видим желания со стороны Китая закончить войну - Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует, что Китай заинтересован в завершении войны между Украиной и РФ. Об этом Зеленский заявил после встречи с Трампом, передает УНН.

Детали

"Мы не видим желания со стороны Китая закончить войну. Я этого не чувствую, они не заинтересованы. Я не знаю почему. Мы видим и чувствуем, что они не заинтересованы в завершении этой войны. Я считаю, что президент Трамп это тот, кто может коренным образом изменить эту ситуацию", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.

