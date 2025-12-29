В Україні ліквідували масштабний канал нелегального збуту зброї

Працівники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління НПУ припинили злочинну діяльність групи, яка спеціалізувалася на незаконних оборудках зі зброєю та боєприпасами. Організатора "чорних зброярів" затримано та повідомлено про підозру. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Фігуранти збували трофейну та втрачену під час ведення бойових дій вогнепальну зброю. Організатором угруповання виявився 43-річний мешканець Полтавщини - йдеться у повідомленні.

Під час заходів правоохоронці виявили схрон зброї: 48 автоматів Калашникова, 26 пістолетів Макарова, 4 кулемети, 8 одиниць іншої нарізної вогнепальної зброї, 4 гранатомети та 31 постріл до гранатометів, 8 мін, 76 гранат, майже 26 000 набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори, майже 21 кілограм вибухівки, глушники, димові шашки, багнет-ножі, споряджені магазини.

Крім того, вилучено готівку - понад 3 000 євро та автомобіль.

Організатора злочинної групи, якому інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, затримано в процесуальному порядку. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників угруповання.

