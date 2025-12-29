В Украине ликвидировали масштабный канал нелегального сбыта оружия
Сотрудники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления НПУ пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконными сделками с оружием и боеприпасами. Задержан 43-летний житель Полтавщины, организатор группировки, и обнаружен схрон оружия.
Фигуранты сбывали трофейное и утраченное во время ведения боевых действий огнестрельное оружие. Организатором группировки оказался 43-летний житель Полтавской области
В ходе мероприятий правоохранители обнаружили схрон оружия: 48 автоматов Калашникова, 26 пистолетов Макарова, 4 пулемета, 8 единиц другого нарезного огнестрельного оружия, 4 гранатомета и 31 выстрел к гранатометам, 8 мин, 76 гранат, почти 26 000 патронов различного калибра, запалы, взрыватели, детонаторы, почти 21 килограмм взрывчатки, глушители, дымовые шашки, штык-ножи, снаряженные магазины.
Кроме того, изъята наличность - более 3 000 евро и автомобиль.
Организатор преступной группы, которому инкриминировано незаконное обращение с оружием, задержан в процессуальном порядке. Продолжаются дальнейшие следственные действия с целью установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.
