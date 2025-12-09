$42.060.13
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 11431 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 13881 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 19693 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 21579 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 27684 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 33859 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 32137 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18131 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 33253 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробности

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждались дипломатический трек, гарантии безопасности, инициатива PURL и репарационный кредит.

Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

Зеленский назвал встречу "хорошей и продуктивной".

Проинформировал лидеров о ситуации на дипломатическом треке. Подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантии безопасности и усиления нашей устойчивости. Коснулись также инициативы PURL и репарационного кредита

- рассказал Президент.

Он добавил, что стороны скоординировали позиции по всем вопросам и продолжают действовать "согласованно и конструктивно".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "фактически круглосуточной коммуникации" с партнерами, которая подтверждает максимальную включенность Европы в решение украинского вопроса и завершение войны с РФ.

Там не все нам нравится: Зеленский о проекте мирного плана, который был сокращен с 28 до 20 пунктов08.12.25, 21:39 • 1430 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Антониу Кошта
Марк Рютте
Европейская комиссия
Европейский совет
НАТО
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен