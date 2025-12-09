Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждались дипломатический трек, гарантии безопасности, инициатива PURL и репарационный кредит.
Подробности
Зеленский назвал встречу "хорошей и продуктивной".
Проинформировал лидеров о ситуации на дипломатическом треке. Подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантии безопасности и усиления нашей устойчивости. Коснулись также инициативы PURL и репарационного кредита
Он добавил, что стороны скоординировали позиции по всем вопросам и продолжают действовать "согласованно и конструктивно".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "фактически круглосуточной коммуникации" с партнерами, которая подтверждает максимальную включенность Европы в решение украинского вопроса и завершение войны с РФ.
