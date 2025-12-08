Там не все нам нравится: Зеленский о проекте мирного плана, который был сокращен с 28 до 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект мирного плана был сокращен с 28 до 20 пунктов, однако в нем остаются пункты, которые не удовлетворяют Украину, передает УНН.

Подробности

"Было сначала 28 пунктов. В Женеве мы изменили это направление. У нас осталось не 19, а 20 пунктов после женевской встречи. После женевской встречи мы дорабатывали 20 в Майами и Флориде вместе с американской делегацией. После этого было несколько встреч. И потом американская делегация полетела в россию и вернулась с фидбеком от россии. Этот договор, или договоры сегодня мы проговаривали с нашими партнерами в Лондоне. Будем прорабатывать эти 20 пунктов. Там не все нам нравится с чем вернулись наши партнеры. Хотя это вопрос больше не к американцам, а к россиянам", - сказал Зеленский.

Он отметил, что во вторник будет сделано все, чтобы отправить обзор на план, а далее на договор по гарантиям безопасности.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет права отдавать собственные территории россии. США ищут компромисс по этому вопросу, поскольку Украина не хочет ничего отдавать.