19:50 • 518 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 3884 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 9612 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 15598 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 18530 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 25940 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 30187 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29258 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17774 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30795 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Там не все нам нравится: Зеленский о проекте мирного плана, который был сокращен с 28 до 20 пунктов

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Президент Украины сообщил, что проект мирного плана сократили с 28 до 20 пунктов. В нем остаются положения, которые не устраивают Украину, и вопрос больше к россиянам, чем к американцам.

Там не все нам нравится: Зеленский о проекте мирного плана, который был сокращен с 28 до 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект мирного плана был сокращен с 28 до 20 пунктов, однако в нем остаются пункты, которые не удовлетворяют Украину, передает УНН.

Подробности

"Было сначала 28 пунктов. В Женеве мы изменили это направление. У нас осталось не 19, а 20 пунктов после женевской встречи. После женевской встречи мы дорабатывали 20 в Майами и Флориде вместе с американской делегацией. После этого было несколько встреч. И потом американская делегация полетела в россию и вернулась с фидбеком от россии. Этот договор, или договоры сегодня мы проговаривали с нашими партнерами в Лондоне. Будем прорабатывать эти 20 пунктов. Там не все нам нравится с чем вернулись наши партнеры. Хотя это вопрос больше не к американцам, а к россиянам", - сказал Зеленский.

Он отметил, что во вторник будет сделано все, чтобы отправить обзор на план, а далее на договор по гарантиям безопасности.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет права отдавать собственные территории россии. США ищут компромисс по этому вопросу, поскольку Украина не хочет ничего отдавать.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида
Лондон