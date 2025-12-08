Американці сьогодні шукають компроміс: Зеленський про питання територій

Україна не має ніякого права ні по закону, ні морально віддавати власні території росії. Україна не хоче віддавати власні території, і США шукають компроміс щодо цього. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Ми не маємо по закону ніякого права, по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати. За це ми і боремося. Ви це прекрасно знаєте. Американці сьогодні шукають компроміс. Буду відвертим - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, якщо вони будуть проголосовані в Конгресі. Головним питанням залишається готовність партнерів у разі повторної агресії росії.