Американці сьогодні шукають компроміс: Зеленський про питання територій
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має права віддавати власні території росії. США шукають компроміс щодо цього питання, оскільки Україна не хоче нічого віддавати.
Україна не має ніякого права ні по закону, ні морально віддавати власні території росії. Україна не хоче віддавати власні території, і США шукають компроміс щодо цього. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Ми не маємо по закону ніякого права, по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати. За це ми і боремося. Ви це прекрасно знаєте. Американці сьогодні шукають компроміс. Буду відвертим
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, якщо вони будуть проголосовані в Конгресі. Головним питанням залишається готовність партнерів у разі повторної агресії росії.