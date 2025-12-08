$42.060.13
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 7302 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
14:55 • 14305 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 17384 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 24901 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 29043 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 28331 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17583 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 30095 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 14113 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Американці сьогодні шукають компроміс: Зеленський про питання територій

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має права віддавати власні території росії. США шукають компроміс щодо цього питання, оскільки Україна не хоче нічого віддавати.

Американці сьогодні шукають компроміс: Зеленський про питання територій

Україна не має ніякого права ні по закону, ні морально віддавати власні території росії. Україна не хоче віддавати власні території, і США шукають компроміс щодо цього. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Ми не маємо по закону ніякого права, по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати. За це ми і боремося. Ви це прекрасно знаєте. Американці сьогодні шукають компроміс. Буду відвертим 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент Зеленський заявив, що найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, якщо вони будуть проголосовані в Конгресі. Головним питанням залишається готовність партнерів у разі повторної агресії росії.

Павло Башинський

