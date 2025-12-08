Американцы сегодня ищут компромисс: Зеленский о вопросе территорий

Украина не имеет никакого права ни по закону, ни морально отдавать собственные территории россии. Украина не хочет отдавать собственные территории, и США ищут компромисс по этому поводу. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы не имеем по закону никакого права, по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно, и морального права тоже не имеем. Безусловно, россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы безусловно не хотим ничего отдавать. За это мы и боремся. Вы это прекрасно знаете. Американцы сегодня ищут компромисс. Буду откровенен - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что сильнейшие гарантии безопасности Украина может получить от США, если они будут проголосованы в Конгрессе. Главным вопросом остается готовность партнеров в случае повторной агрессии россии.