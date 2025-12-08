Американцы сегодня ищут компромисс: Зеленский о вопросе территорий

$42.060.13
49.000.23
ukenru
18:20 • 2526 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 7670 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 14528 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 17573 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 25077 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 29209 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 28471 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17605 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30195 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 14130 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 22190 просмотра
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ8 декабря, 13:08 • 7514 просмотра
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство13:43 • 5374 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно14:17 • 11802 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 5666 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 5686 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 29223 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 28480 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30201 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 37731 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 5068 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 37731 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 55546 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 65791 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 66533 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
YouTube
ТикТок
Социальная сеть

Американцы сегодня ищут компромисс: Зеленский о вопросе территорий

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет права отдавать собственные территории россии. США ищут компромисс по этому вопросу, поскольку Украина не хочет ничего отдавать.

Американцы сегодня ищут компромисс: Зеленский о вопросе территорий

Украина не имеет никакого права ни по закону, ни морально отдавать собственные территории россии. Украина не хочет отдавать собственные территории, и США ищут компромисс по этому поводу. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы не имеем по закону никакого права, по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно, и морального права тоже не имеем. Безусловно, россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы безусловно не хотим ничего отдавать. За это мы и боремся. Вы это прекрасно знаете. Американцы сегодня ищут компромисс. Буду откровенен 

- сказал Зеленский. 

Напомним 

Президент Зеленский заявил, что сильнейшие гарантии безопасности Украина может получить от США, если они будут проголосованы в Конгрессе. Главным вопросом остается готовность партнеров в случае повторной агрессии россии.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина