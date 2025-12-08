Там не все нам подобається: Зеленський про проєкт мирного плану, який був скорочений з 28 до 20 пунктів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проєкт мирного плану був скорочений з 28 до 20 пунктів, проте у ньому залишаються пункти, які не задовольняють Україну, передає УНН.

Деталі

"Було спочатку 28 пунктів. В Женеві ми змінили цей напрямок. У нас залишилося не 19, а 20 пунктів після женевської зустрічі. Після женевської зустрічі ми допрацьовували 20 у Маямі та Флориді разом з американською делегацією. Після цього було кілька зустрічей. І потім американська делегація полетіла в росію і повернулася з фідбеком від росії. Цей договір, або договори сьогодні ми проговорювали з нашими партнерами в Лондоні. Будемо опрацьовувати ці 20 пунктів. Там не все нам подобається з чим повернулися наші партнери. Хоча це питання більше не до американців, а до росіян", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у вівторок буде зроблено все, щоб відправити огляд на план, а далі на договір щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має права віддавати власні території росії. США шукають компроміс щодо цього питання, оскільки Україна не хоче нічого віддавати.