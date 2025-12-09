$42.060.13
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 14185 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 16123 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 21922 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 23186 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 28628 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 35593 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 33318 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18295 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 34248 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
публикации
Эксклюзивы
Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с Зеленским заявила о непоколебимой поддержке Украины Европейским Союзом. Она подтвердила, что предложения по финансированию Киева уже рассматриваются.

Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров

Пока продолжаются мирные переговоры, Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Об этом после встречи в Брюсселе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Европейского совета Антониу Коштой заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.

Подробности

По ее словам, предложения по финансированию Киева "уже на столе".

Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров. Мы подтвердили Президенту Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и преданным своим принципам. Суверенитет Украины должен уважаться. Безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе как первая линия обороны нашего Союза. Эти приоритеты были в центре наших обсуждений с генеральным секретарем НАТО

- написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Она заверила, что Европа будет продолжать вносить свой вклад во все усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждались дипломатический трек, гарантии безопасности, инициатива PURL и репарационный кредит.

