Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров
Киев • УНН
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с Зеленским заявила о непоколебимой поддержке Украины Европейским Союзом. Она подтвердила, что предложения по финансированию Киева уже рассматриваются.
Пока продолжаются мирные переговоры, Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Об этом после встречи в Брюсселе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Европейского совета Антониу Коштой заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.
Подробности
По ее словам, предложения по финансированию Киева "уже на столе".
Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров. Мы подтвердили Президенту Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и преданным своим принципам. Суверенитет Украины должен уважаться. Безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе как первая линия обороны нашего Союза. Эти приоритеты были в центре наших обсуждений с генеральным секретарем НАТО
Она заверила, что Европа будет продолжать вносить свой вклад во все усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждались дипломатический трек, гарантии безопасности, инициатива PURL и репарационный кредит.
