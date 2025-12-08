$42.060.13
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 4224 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 12588 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 15899 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 23448 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 27646 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 27147 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17340 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 29131 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13922 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Европа имеет средства и желание усилить давление на россию: фон дер Ляйен после заседания коалиции желающих

Киев • УНН

 386 просмотра

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что "оборона Европы — это наша ответственность", подытоживая планы по увеличению оборонных расходов и производства.

Европа имеет средства и желание усилить давление на россию: фон дер Ляйен после заседания коалиции желающих

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала, что блок "имеет средства и желание усилить давление на россию, чтобы она садилась за стол переговоров", комментируя сегодняшнюю коалицию желающих, состоявшуюся в онлайн формате, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Вероятно, встреча состоялась после четырехсторонней встречи Макрона, Мерца, Стармера и Зеленского в Лондоне.

Фон дер Ляйен сказала, что европейские лидеры "знают, что стоит на кону, и знают, что у нас больше нет времени на промедление".

Она особенно защитила предложение ЕС о кредите на репарации, подкрепленном замороженными российскими активами, которому продолжает противостоять Бельгия из-за юридических проблем.

"Предложение работает на остатках наличных средств, полученных от замороженных российских активов. Эти остатки будут использованы для репараций. Так что чем дольше Путин будет вести свою войну, проливать кровь, забирать жизни и разрушать украинскую инфраструктуру, тем выше будут издержки для россии", – сказала она.

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что "оборона Европы — это наша ответственность", подытоживая планы по увеличению оборонных расходов и производства.

Что касается дипломатии, она решительно раскритиковала москву за "обман" и "затягивание времени", а также за "издевательство над дипломатией и увеличение количества ударов, притворяясь, что стремится к миру".

"Сегодня этот фасад остается непоколебимым. Но мы не поддадимся на это, мы знаем, кто является агрессором, а кто жертвой в этой войне", — сказала она.

Антонина Туманова

