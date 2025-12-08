Европа имеет средства и желание усилить давление на россию: фон дер Ляйен после заседания коалиции желающих

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала, что блок "имеет средства и желание усилить давление на россию, чтобы она садилась за стол переговоров", комментируя сегодняшнюю коалицию желающих, состоявшуюся в онлайн формате, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Вероятно, встреча состоялась после четырехсторонней встречи Макрона, Мерца, Стармера и Зеленского в Лондоне.

Фон дер Ляйен сказала, что европейские лидеры "знают, что стоит на кону, и знают, что у нас больше нет времени на промедление".

Она особенно защитила предложение ЕС о кредите на репарации, подкрепленном замороженными российскими активами, которому продолжает противостоять Бельгия из-за юридических проблем.

"Предложение работает на остатках наличных средств, полученных от замороженных российских активов. Эти остатки будут использованы для репараций. Так что чем дольше Путин будет вести свою войну, проливать кровь, забирать жизни и разрушать украинскую инфраструктуру, тем выше будут издержки для россии", – сказала она.

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что "оборона Европы — это наша ответственность", подытоживая планы по увеличению оборонных расходов и производства.

Что касается дипломатии, она решительно раскритиковала москву за "обман" и "затягивание времени", а также за "издевательство над дипломатией и увеличение количества ударов, притворяясь, что стремится к миру".

"Сегодня этот фасад остается непоколебимым. Но мы не поддадимся на это, мы знаем, кто является агрессором, а кто жертвой в этой войне", — сказала она.

