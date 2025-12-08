Європа має засоби та бажання посилити тиск на росію: фон дер Ляєн після засідання коаліції охочих

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наполягала, що блок "має засоби та бажання посилити тиск на росію, щоб вона сідала за стіл переговорів", коментуючи сьогоднішню коаліцію охочих, що відбулась в онлайн форматі, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Ймовірно, зустріч відбулася після чотиристоронньої зустрічі Макрона, Мерца, Cтармера та Зеленського в Лондоні.

Фон дер Ляєн сказала, що європейські лідери "знають, що стоїть на кону, і знають, що у нас більше немає часу на зволікання".

Вона особливо захистила пропозицію ЄС щодо кредиту на репарації, підкріпленого замороженими російськими активами, якій продовжує протистояти Бельгія через юридичні проблеми.

"Пропозиція працює на залишках готівки, отриманих від заморожених російських активів. Ці залишки будуть використані для репарацій. Тож чим довше путін вестиме свою війну, проливатиме кров, забиратиме життя та руйнуватиме українську інфраструктуру, тим вищими будуть витрати для росії", – сказала вона.

Президентка Єврокомісії також наголосила, що "оборона Європи — це наша відповідальність", підсумовуючи плани щодо збільшення оборонних витрат та виробництва.

Щодо дипломатії, вона рішуче розкритикувала москву за "обман" та "затягування часу", а також за "знущання з дипломатії та збільшення кількості ударів, вдаючи, що прагне миру".

"Сьогодні цей фасад залишається непохитним. Але ми не піддамося на це, ми знаємо, хто є агресором, а хто жертвою в цій війні", — сказала вона.

Гарантувати реальну безпеку – це завжди спільна робота: Зеленський показав фото із зустрічі із лідерами Британії, Франції та Німеччини