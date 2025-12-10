Сьогодні зі США продовжиться обговорення відбудови України та фіналізація документа про закінчення війни - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження переговорів з американською стороною щодо відбудови та економічного розвитку України. Також фіналізується фундаментальний документ щодо параметрів закінчення бойових дій.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні продовжаться переговори з американською стороною щодо документа, який деталізує процес відбудови та економічного розвитку України після завершення повномасштабної війни, одночасно фіналізуючи фундаментальний документ щодо параметрів закінчення бойових дій. Про це Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.
Деталі
Глава держави підкреслив, що Київ продовжує працювати над цими питаннями в щоденному форматі 24/7 з усіма партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни, і "все має бути надійно та достойно для України".
У "коаліції охочих" для підтримки України анонсували зустріч на четвер: про що йтиметься10.12.25, 16:14 • 1220 переглядiв
Продовжуємо в щоденному форматі, фактично 24/7 спілкуватися з усіма нашими партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни. Все має бути надійно та достойно для України. У графіку сьогодні – розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни
Крім того, Зеленський підкреслив, що на завтра у графіку – зустріч у форматі Коаліції охочих, і робота для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії.
Глава держави зазначив, що тиждень може дати новини для всіх і для закінчення кровопролиття, а також що Україна виходить з того, що мир не має альтернативи.
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення10.12.25, 14:48 • 13561 перегляд