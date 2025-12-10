"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, за підсумками якої доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між рф та Китаєм, а також отримав звіт про політичні кампанії, які запускає росія, зокрема на дестабілізацію України, пише УНН.

"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Багато деталей щодо зовнішньополітичної ситуації навколо України та економічної ситуації в росії - залежності її компаній і державної системи від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів", - написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомив Президент, "фіксуємо посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю". "Ідеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію", - поінформував Зеленський.

Доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в росії не зменшується апетит до агресії