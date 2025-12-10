$42.180.11
Ексклюзив
13:11
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника СЗР Олега Іващенка, за підсумками якої доручив посилити моніторинг співпраці між росією та Китаєм. Також було обговорено політичні кампанії рф, спрямовані на дестабілізацію України.

"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, за підсумками якої доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між рф та Китаєм, а також отримав звіт про політичні кампанії, які запускає росія, зокрема на дестабілізацію України, пише УНН.

Деталі

"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Багато деталей щодо зовнішньополітичної ситуації навколо України та економічної ситуації в росії - залежності її компаній і державної системи від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів", - написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомив Президент, "фіксуємо посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю". "Ідеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію", - поінформував Зеленський.

Доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в росії не зменшується апетит до агресії

- зазначив Зеленський.

Китаю не вигідна слабка росія, і росія, що програла - Зеленський08.12.25, 22:13 • 6096 переглядiв

"Олег Іващенко доповів і про політичні кампанії, які запускає росія, зокрема на дестабілізацію України. Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу", - вказав Президент.

З його слів, "окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених".

Юлія Шрамко

Політика