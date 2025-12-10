$42.180.11
Эксклюзивы
Актуальные люди
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Франция
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Ракетный комплекс "Тор

"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя СВР Олега Иващенко, по итогам которого поручил усилить мониторинг сотрудничества между Россией и Китаем. Также были обсуждены политические кампании рф, направленные на дестабилизацию Украины.

"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, по итогам которого поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между рф и Китаем, а также получил отчет о политических кампаниях, которые запускает россия, в частности на дестабилизацию Украины, пишет УНН.

Детали

"Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Много деталей относительно внешнеполитической ситуации вокруг Украины и экономической ситуации в россии - зависимости ее компаний и государственной системы от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов", - написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщил Президент, "фиксируем усиление фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая". "Речь идет прежде всего об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китаю. Также фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров имеют аналогичную информацию", - проинформировал Зеленский.

Поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке. Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что у россии не уменьшается аппетит к агрессии

- отметил Зеленский.

Китаю невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия - Зеленский08.12.25, 22:13 • 6096 просмотров

"Олег Иващенко доложил и о политических кампаниях, которые запускает россия, в частности на дестабилизацию Украины. Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу", - указал Президент.

По его словам, "отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе для возвращения украинских детей и обмена пленными".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира