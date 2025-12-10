"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, по итогам которого поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между рф и Китаем, а также получил отчет о политических кампаниях, которые запускает россия, в частности на дестабилизацию Украины, пишет УНН.

Детали

"Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Много деталей относительно внешнеполитической ситуации вокруг Украины и экономической ситуации в россии - зависимости ее компаний и государственной системы от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов", - написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщил Президент, "фиксируем усиление фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая". "Речь идет прежде всего об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китаю. Также фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров имеют аналогичную информацию", - проинформировал Зеленский.

Поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке. Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что у россии не уменьшается аппетит к агрессии - отметил Зеленский.

Китаю невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия - Зеленский

"Олег Иващенко доложил и о политических кампаниях, которые запускает россия, в частности на дестабилизацию Украины. Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу", - указал Президент.

По его словам, "отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе для возвращения украинских детей и обмена пленными".