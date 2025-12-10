Сегодня из США продолжится обсуждение восстановления Украины и финализация документа об окончании войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня продолжатся переговоры с американской стороной относительно документа, детализирующего процесс восстановления и экономического развития Украины после завершения полномасштабной войны, одновременно финализируя фундаментальный документ относительно параметров окончания боевых действий. Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что Киев продолжает работать над этими вопросами в ежедневном формате 24/7 со всеми партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны, и "все должно быть надежно и достойно для Украины".

Продолжаем в ежедневном формате, фактически 24/7 общаться со всеми нашими партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны. Все должно быть надежно и достойно для Украины. В графике сегодня – разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны – написал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что на завтра в графике – встреча в формате Коалиции желающих, и работа для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии.

Глава государства отметил, что неделя может дать новости для всех и для окончания кровопролития, а также что Украина исходит из того, что мир не имеет альтернативы.

