Сегодня из США продолжится обсуждение восстановления Украины и финализация документа об окончании войны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении переговоров с американской стороной по восстановлению и экономическому развитию Украины. Также финализируется фундаментальный документ по параметрам окончания боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня продолжатся переговоры с американской стороной относительно документа, детализирующего процесс восстановления и экономического развития Украины после завершения полномасштабной войны, одновременно финализируя фундаментальный документ относительно параметров окончания боевых действий. Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.
Детали
Глава государства подчеркнул, что Киев продолжает работать над этими вопросами в ежедневном формате 24/7 со всеми партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны, и "все должно быть надежно и достойно для Украины".
В "коалиции желающих" для поддержки Украины анонсировали встречу на четверг: о чем пойдет речь10.12.25, 16:14 • 258 просмотров
Продолжаем в ежедневном формате, фактически 24/7 общаться со всеми нашими партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны. Все должно быть надежно и достойно для Украины. В графике сегодня – разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что на завтра в графике – встреча в формате Коалиции желающих, и работа для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии.
Глава государства отметил, что неделя может дать новости для всех и для окончания кровопролития, а также что Украина исходит из того, что мир не имеет альтернативы.
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения10.12.25, 14:48 • 8956 просмотров