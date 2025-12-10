Сегодня из США продолжится обсуждение восстановления Украины и финализация документа об окончании войны - Зеленский

$42.180.11
Эксклюзив
14:20 • 138 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 4062 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 8954 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 11946 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 12197 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 19975 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 16475 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27074 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41867 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41277 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33665 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 20690 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 19376 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 10789 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 13270 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 1376 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 19970 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33673 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 69344 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53041 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 1460 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 2738 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 2872 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 5284 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 19381 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Сегодня из США продолжится обсуждение восстановления Украины и финализация документа об окончании войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении переговоров с американской стороной по восстановлению и экономическому развитию Украины. Также финализируется фундаментальный документ по параметрам окончания боевых действий.

Сегодня из США продолжится обсуждение восстановления Украины и финализация документа об окончании войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня продолжатся переговоры с американской стороной относительно документа, детализирующего процесс восстановления и экономического развития Украины после завершения полномасштабной войны, одновременно финализируя фундаментальный документ относительно параметров окончания боевых действий. Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.

Детали 

Глава государства подчеркнул, что Киев продолжает работать над этими вопросами в ежедневном формате 24/7 со всеми партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны, и "все должно быть надежно и достойно для Украины".

В "коалиции желающих" для поддержки Украины анонсировали встречу на четверг: о чем пойдет речь10.12.25, 16:14 • 258 просмотров

Продолжаем в ежедневном формате, фактически 24/7 общаться со всеми нашими партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны. Все должно быть надежно и достойно для Украины. В графике сегодня – разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны 

– написал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что на завтра в графике – встреча в формате Коалиции желающих, и работа для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии. 

Глава государства отметил, что неделя может дать новости для всех и для окончания кровопролития, а также что Украина исходит из того, что мир не имеет альтернативы.

"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения10.12.25, 14:48 • 8956 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Китай
Украина
Киев