В "коалиции желающих" для поддержки Украины анонсировали встречу на четверг: о чем пойдет речь

Эксклюзив
14:20 • 206 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 4144 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 9030 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 11982 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 12213 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 20008 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 16485 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27085 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41883 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41286 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33665 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 20690 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 19376 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 10789 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 13270 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 1432 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 20006 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33724 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 69375 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53054 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 1486 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 2764 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 2902 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 5314 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 19427 просмотра
В "коалиции желающих" для поддержки Украины анонсировали встречу на четверг: о чем пойдет речь

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Коалиция желающих поддержать Украину проведет встречу в дистанционном формате 11 декабря. Это произойдет после переговоров Зеленского с лидерами E3 по мирному плану.

В "коалиции желающих" для поддержки Украины анонсировали встречу на четверг: о чем пойдет речь

"Коалиция желающих" для поддержки Украины соберется в четверг, 11 декабря, в дистанционном формате, сообщает BFMTV, пишет УНН.

Детали

Новая встреча "коалиции желающих", объединяющей сторонников Украины, состоится в этот четверг, 11 декабря, для продвижения "гарантий безопасности" для страны, сообщила в среду пресс-секретарь французского правительства.

"Завтрашняя встреча коалиции желающих, сопредседателями которой являются Франция и Соединенное Королевство, позволит нам продвинуться в вопросе гарантий безопасности, которые будут предложены Украине, и значительного вклада американцев", - заявила пресс-секретарь Мод Брежон.

Позже Елисейский дворец уточнил, что эта встреча состоится в четверг днем в режиме видеоконференции.

Это произошло после того, как Президент Владимир Зеленский встретился с лидерами E3 (Германия, Франция и Великобритания) для переговоров по пересмотренному мирному плану для Украины на Даунинг-стрит в Лондоне в понедельник.

В понедельник в Лондоне лидеры Франции, Германии и Великобритании выразили солидарность с Президентом Владимиром Зеленским на фоне давления со стороны США.

Они также работали над контрпредложением к американскому мирному плану по войне рф против Украины, представленному в ноябре, который считается очень выгодным для россии и который Украина и ее европейские союзники пытаются смягчить.

Выступая перед понедельничными переговорами, как отмечает Sky News, Стармер заявил, что мирные переговоры являются "критическим этапом", но настаивал, что "дела для Украины - это дела для Украины", тогда как Макрон сказал, что у Киева и его союзников "много карт в руках".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон - две ведущие фигуры коалиции.

Зеленский встретился со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне: подчеркнул важность единства между Европой, Украиной и США

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Лондон
Киев