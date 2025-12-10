В "коалиции желающих" для поддержки Украины анонсировали встречу на четверг: о чем пойдет речь
Коалиция желающих поддержать Украину проведет встречу в дистанционном формате 11 декабря. Это произойдет после переговоров Зеленского с лидерами E3 по мирному плану.
"Коалиция желающих" для поддержки Украины соберется в четверг, 11 декабря, в дистанционном формате, сообщает BFMTV, пишет УНН.
Новая встреча "коалиции желающих", объединяющей сторонников Украины, состоится в этот четверг, 11 декабря, для продвижения "гарантий безопасности" для страны, сообщила в среду пресс-секретарь французского правительства.
"Завтрашняя встреча коалиции желающих, сопредседателями которой являются Франция и Соединенное Королевство, позволит нам продвинуться в вопросе гарантий безопасности, которые будут предложены Украине, и значительного вклада американцев", - заявила пресс-секретарь Мод Брежон.
Позже Елисейский дворец уточнил, что эта встреча состоится в четверг днем в режиме видеоконференции.
Это произошло после того, как Президент Владимир Зеленский встретился с лидерами E3 (Германия, Франция и Великобритания) для переговоров по пересмотренному мирному плану для Украины на Даунинг-стрит в Лондоне в понедельник.
В понедельник в Лондоне лидеры Франции, Германии и Великобритании выразили солидарность с Президентом Владимиром Зеленским на фоне давления со стороны США.
Они также работали над контрпредложением к американскому мирному плану по войне рф против Украины, представленному в ноябре, который считается очень выгодным для россии и который Украина и ее европейские союзники пытаются смягчить.
Выступая перед понедельничными переговорами, как отмечает Sky News, Стармер заявил, что мирные переговоры являются "критическим этапом", но настаивал, что "дела для Украины - это дела для Украины", тогда как Макрон сказал, что у Киева и его союзников "много карт в руках".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон - две ведущие фигуры коалиции.
