Украина передала свой ответ на последний проект мирного плана США - СМИ

Украина передала администрации президента США Дональда Трампа ответ на последний проект мирного плана, сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

"В среду Украина предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США", - написал Равид.

Дополнение

Президент Зеленский сообщал, что Украина в ближайшее время передаст США документ после нескольких раундов мирных переговоров. Это произойдет после работы с командой Трампа и европейскими партнерами.

Также Зеленский сообщал, что есть три документа по завершению войны РФ против Украины, касающиеся гарантий безопасности и восстановления Украины.