Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan
Зеленский подписал Бюджет-2026
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Коломойский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Украина передала свой ответ на последний проект мирного плана США - СМИ

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Украина передала американской стороне ответ на последний проект мирного плана. Этот документ является результатом переговоров с командой Трампа и европейскими партнерами.

Украина передала свой ответ на последний проект мирного плана США - СМИ

Украина передала администрации президента США Дональда Трампа ответ на последний проект мирного плана, сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

"В среду Украина предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США", - написал Равид.

Дополнение

Президент Зеленский сообщал, что Украина в ближайшее время передаст США документ после нескольких раундов мирных переговоров. Это произойдет после работы с командой Трампа и европейскими партнерами.

Также Зеленский сообщал, что есть три документа по завершению войны РФ против Украины, касающиеся гарантий безопасности и восстановления Украины.

Павел Башинский

