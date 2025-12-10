Украина передала свой ответ на последний проект мирного плана США - СМИ
Киев • УНН
Украина передала американской стороне ответ на последний проект мирного плана. Этот документ является результатом переговоров с командой Трампа и европейскими партнерами.
Украина передала администрации президента США Дональда Трампа ответ на последний проект мирного плана, сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети X, пишет УНН.
Подробности
"В среду Украина предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США", - написал Равид.
Дополнение
Президент Зеленский сообщал, что Украина в ближайшее время передаст США документ после нескольких раундов мирных переговоров. Это произойдет после работы с командой Трампа и европейскими партнерами.
Также Зеленский сообщал, что есть три документа по завершению войны РФ против Украины, касающиеся гарантий безопасности и восстановления Украины.