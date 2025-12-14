$42.270.00
США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану - Зеленский

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Украина еще не получила официальной реакции от США относительно последних предложений к мирному плану. Президент Зеленский отметил, что определенные сигналы поступают через переговорную команду.

США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану - Зеленский

Украина еще не получила официальной реакции от Соединенных Штатов Америки относительно последних предложений к мирному плану. Об этом в общении с медиа заявил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Президент отметил, что определенные сигналы поступают через переговорную команду.

Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную, переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня

- заявил Зеленский.

Президент уточнил, что уже сегодня начинается активный дипломатический день в Берлине.

Сегодня у нас Украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеть канцлера Мерца и, наверное, вечером еще буду видеться с некоторыми нашими лидерами Европы

- добавил он.

По словам Президента, Украина настроена на продолжение диалога с партнерами и готова обсуждать дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Напомним

Украина передала американской стороне ответ на последний проект мирного плана. Этот документ является результатом переговоров с командой Трампа и европейскими партнерами.

Ольга Розгон

