Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
Переговори щодо гарантій безпеки, які Україна отримає від США та Європи, досягли значного прогресу, повідомляє Axios, пише УНН.
Високопоставлений чиновник США заявив, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО, яка буде схвалена Конгресом і матиме юридичну силу
"Ми хочемо надати українцям гарантії безпеки, які не будуть з одного боку незаповненим чеком, але будуть достатньо сильними з іншого. Ми готові надіслати його до Конгресу для голосування", – сказав американський чиновник.
Американський чиновник сказав, що буде три окремі угоди - про мир, гарантії безпеки та реконструкцію, і що останні переговори вперше дали українцям "повне бачення дня після".
Переговори щодо післявоєнного пакету економічної та реконструкційної допомоги йдуть добре, за словами американського чиновника.
"Коли люди побачать, що вони отримають, а не лише те, що вони збираються дати, вони будуть більш охоче рухатися вперед", – сказав американський чиновник.
"Згідно з поточною пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає найбільшу та найсильнішу гарантію безпеки, яку вона коли-небудь отримувала, та отримає дуже значний пакет для процвітання", – додав чиновник.
Водночас, пише видання, "кілька європейських лідерів радили Зеленському не поспішати з угодою, особливо з такою, яка змушує його поступитися територією, яку Україна насправді не втратила на полі бою".
Також незрозуміло, чи буде росія готова прийняти пропозиції США.
Зеленський заявив у четвер, що американська сторона хоче досягти "повного розуміння" щодо плану до Різдва.
