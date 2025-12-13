Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios

$42.270.00
49.520.00
ukenru
01:49 • 10491 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 21073 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 27162 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 26473 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 31310 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 37547 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 41838 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 49333 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 37672 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24768 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
65%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа12 грудня, 21:48 • 11319 перегляди
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж13 грудня, 01:18 • 14518 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto02:48 • 11091 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 13663 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА05:47 • 9672 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 21053 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 41839 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 36779 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 49334 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 82117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джо Байден
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 36779 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 28003 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 58625 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 48928 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 53684 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Переговори щодо гарантій безпеки для України від США та Європи досягли значного прогресу. США готові надати гарантії на основі статті 5 НАТО, схвалені Конгресом, з юридичною силою.

Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios

Переговори щодо гарантій безпеки, які Україна отримає від США та Європи, досягли значного прогресу, повідомляє Axios, пише УНН.

Високопоставлений чиновник США заявив, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО, яка буде схвалена Конгресом і матиме юридичну силу

- ідеться у публікації.

"Ми хочемо надати українцям гарантії безпеки, які не будуть з одного боку незаповненим чеком, але будуть достатньо сильними з іншого. Ми готові надіслати його до Конгресу для голосування", – сказав американський чиновник.

Американський чиновник сказав, що буде три окремі угоди - про мир, гарантії безпеки та реконструкцію, і що останні переговори вперше дали українцям "повне бачення дня після".

Переговори щодо післявоєнного пакету економічної та реконструкційної допомоги йдуть добре, за словами американського чиновника.

"Коли люди побачать, що вони отримають, а не лише те, що вони збираються дати, вони будуть більш охоче рухатися вперед", – сказав американський чиновник.

"Згідно з поточною пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає найбільшу та найсильнішу гарантію безпеки, яку вона коли-небудь отримувала, та отримає дуже значний пакет для процвітання", – додав чиновник.

Водночас, пише видання, "кілька європейських лідерів радили Зеленському не поспішати з угодою, особливо з такою, яка змушує його поступитися територією, яку Україна насправді не втратила на полі бою".

Також незрозуміло, чи буде росія готова прийняти пропозиції США.

Зеленський заявив у четвер, що американська сторона хоче досягти "повного розуміння" щодо плану до Різдва.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Конгрес США
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна