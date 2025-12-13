Зять Трампа Кушнер доєднається до перемовин Віткоффа із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - ЗМІ

$42.270.01
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 20525 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 26541 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 26074 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 30934 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 37257 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 41444 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 49031 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 37332 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24738 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням Ісуса
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 41444 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 49031 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 81897 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
Зять Трампа Кушнер доєднається до перемовин Віткоффа із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Берліні. Віткофф також проведе зустрічі з колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зять Трампа Кушнер доєднається до перемовин Віткоффа із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - ЗМІ

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер разом зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами в Берліні цими вихідними. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"Американський посланець Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами в Берліні цими вихідними", - сказало джерело.

Віткофф також зустрінеться зі своїми колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини в неділю і понеділок, пише видання.

"Рішення відправити Віткоффа, який очолює переговори з Україною та росією щодо мирної пропозиції США, підкреслює зростаючу потребу Вашингтона подолати розбіжності з Києвом щодо умов плану", - додає видання.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф цими вихідними відправиться до Берліна для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та керівниками європейських країн.

Павло Башинський

Війна в Україні
Reuters
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін