Зять Трампа Кушнер доєднається до перемовин Віткоффа із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - ЗМІ
Київ • УНН
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер разом зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами в Берліні цими вихідними. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
"Американський посланець Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами в Берліні цими вихідними", - сказало джерело.
Віткофф також зустрінеться зі своїми колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини в неділю і понеділок, пише видання.
"Рішення відправити Віткоффа, який очолює переговори з Україною та росією щодо мирної пропозиції США, підкреслює зростаючу потребу Вашингтона подолати розбіжності з Києвом щодо умов плану", - додає видання.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф цими вихідними відправиться до Берліна для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та керівниками європейських країн.