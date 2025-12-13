$42.270.01
Спецпосланець США Віткофф поїде до Берліна для зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами - WSJ

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Спеціальний посланець США Стів Віткофф цими вихідними відправиться до Берліна для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та керівниками європейських країн. Він також проведе зустрічі зі своїми колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини.

Спецпосланець США Віткофф поїде до Берліна для зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами - WSJ

Спеціальний посланець Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф цими вихідними відправиться до Берліна для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та керівниками європейських країн. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у неділю та понеділок Стів Віткофф також проведе зустрічі зі своїми колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини.

Що відомо про "мирний план" для України

У листопаді видання Axios з посиланням на американських та російських чиновників повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий 28-пунктний план припинення війни в Україні. Посланець Трампа Стів Віткофф обговорив його з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим.

Президент США Дональд Трамп відправив до Києва високопоставлену делегацію Пентагону для відновлення діалогу щодо завершення російсько-української війни.

Пізніше видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

23 листопада у Женеві відбулися зустрічі представників України, країн Європи та США. Під час цих зустрічей обговорили пропозицію Вашингтона щодо "мирного плану" для завершення війни РФ проти України та пропозицій Києва та європейських держав.

30 листопада в американському Маямі (штат Флорида) відбулась американсько-українська зустріч — вже друга в такому форматі, після перемовин у Женеві.

Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, українська сторона працює за чіткими директивами президента України: захист інтересів держави, предметний діалог та просування рішень, напрацьованих під час зустрічей у Женеві.

2 грудня у Москві відбулася зустріч між очільником Росії Володимиром Путіним та спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, під час якої також були присутні зять Трампа Джаред Кушнер та посланець лідера РФ Кирило Дмитрієв. Вона тривала майже 5 годин.  

Після зустрічі помічник президента росії Юрій Ушаков повідомив, що у кремлі обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. Наразі компромісного варіанту немає: деякі напрацювання американської сторони є прийнятними для росії, а деякі - не підходять. 

У ніч на 6 грудня (за Києвом) спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять і радник Трампа Джаред Кушнер зустрілися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі. Сторони обговорили межі безпекових угод, механізми стримування агресії та план післявоєнної відбудови, наголосивши, що прогрес залежить від реальних кроків РФ до деескалації.

Високопосадовці США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії планували зустрітися в суботу, 13 грудня, у Парижі, щоб обговорити мирний план президента США Дональда Трампа, який включає територіальні втрати України.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Дональда Трампа готова направити представника на зустріч у Європі для підписання мирної угоди, якщо буде "реальний шанс" на її укладення.

У ніч на 13 грудня стало відомо, що міжнародну зустріч щодо України, заплановану на суботу, 13 грудня, у Парижі, скасували. На ній мали обговорювати мирний план президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 15 грудня прийме Президента України Володимира Зеленського для обміну думками щодо мирних переговорів та економічних питань. До обговорень долучаться європейські лідери та представники ЄС і НАТО.

У Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки - Зеленський

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Женева
Пентагон
Білий дім
Дональд Трамп
Париж
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида
Берлін
Київ