Віткофф і Рубіо прибули до Женеви для обговорення мирного плану - ЗМІ
Київ • УНН
Cпеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо прибули в Женеву на переговори щодо мирного плану для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ми сподіваємося узгодити останні деталі, щоб скласти угоду, яка буде вигідною для них (України - ред). Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться
Нагадаємо
Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.
За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Також УНН повідомляв, що США виступають проти участі європейських дипломатів у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану України.