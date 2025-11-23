$42.150.00
Ексклюзив
09:30
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 33840 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 60461 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 46081 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 28694 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 26783 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22068 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 23381 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 28470 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 43923 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Віткофф і Рубіо прибули до Женеви для обговорення мирного плану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо прибули до Женеви. Вони обговорять мирний план для України.

Віткофф і Рубіо прибули до Женеви для обговорення мирного плану - ЗМІ

Cпеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо прибули в Женеву на переговори щодо мирного плану для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ми сподіваємося узгодити останні деталі,  щоб скласти угоду, яка буде вигідною для них (України - ред). Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться 

– сказав один з американських чиновників, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

Нагадаємо

Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.

За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Також УНН повідомляв, що США виступають проти участі європейських дипломатів у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану України.

Євген Устименко

