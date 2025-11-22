Українські радники завтра працюватимуть у Швейцарії: Зеленський про переговори щодо мирного плану
Київ • УНН
Українські радники завтра працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди. Президент Зеленський повідомив, що абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись до консультацій.
Українські радники завтра працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови із прем'єром Британії Кіром Стармером, передає УНН.
Наші радники завтра працюватимуть у Швейцарії – представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини
За його словами, абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення.
Радники з національної безпеки країн E3 зустрінуться в неділю в Женеві з представниками Європейського Союзу, США та України, щоб обговорити запропонований Вашингтоном мирний план для України.
Як писав УНН, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до процесу з чітким розумінням своїх інтересів та діятиме відповідально.
Раніше Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України.