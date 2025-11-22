$42.150.00
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
16:29 • 4196 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
14:45 • 8174 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
14:16 • 11661 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвісти
13:41 • 11694 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморів
22 листопада, 11:14 • 15112 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18251 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі
22 листопада, 10:59 • 20615 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 26888 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 41966 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05 • 44861 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4204 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента США Стів Віткофф прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України. Італія також направить свого представника для участі в переговорах.

Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента США Стів Віткофф завтра мають прибути до Женеви для обговорення мирного плану для України, передає УНН із посиланням на AFP.

Держсекретар США Марко Рубіо та дипломатичний представник Дональда Трампа Стів Віткофф мають прибути до Женеви у неділю, щоб обговорити план Трампа з українцями 

- повідомив AFP американський чиновник.

Додамо

Крім того, як повідомляє The Guardian з посиланням на джерела серед дипломатів, Італія направить свого представника для участі в переговорах щодо України в Женеві в неділю разом з радниками з національної безпеки країн E3 та Європейського Союзу, а також американськими та українськими посадовцями.

Джерела повідомили, що Фабріціо Саджіо представлятиме Італію.

Нагадаємо

Радники з національної безпеки країн E3 зустрінуться в неділю в Женеві з представниками Європейського Союзу, США та України, щоб обговорити запропонований Вашингтоном мирний план для України.

Як писав УНН, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до процесу з чітким розумінням своїх інтересів та діятиме відповідально.

Раніше Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України.  

Антоніна Туманова

