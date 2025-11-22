Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента США Стів Віткофф прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України. Італія також направить свого представника для участі в переговорах.
Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента США Стів Віткофф завтра мають прибути до Женеви для обговорення мирного плану для України, передає УНН із посиланням на AFP.
Держсекретар США Марко Рубіо та дипломатичний представник Дональда Трампа Стів Віткофф мають прибути до Женеви у неділю, щоб обговорити план Трампа з українцями
Додамо
Крім того, як повідомляє The Guardian з посиланням на джерела серед дипломатів, Італія направить свого представника для участі в переговорах щодо України в Женеві в неділю разом з радниками з національної безпеки країн E3 та Європейського Союзу, а також американськими та українськими посадовцями.
Джерела повідомили, що Фабріціо Саджіо представлятиме Італію.
Нагадаємо
Радники з національної безпеки країн E3 зустрінуться в неділю в Женеві з представниками Європейського Союзу, США та України, щоб обговорити запропонований Вашингтоном мирний план для України.
Як писав УНН, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до процесу з чітким розумінням своїх інтересів та діятиме відповідально.
Раніше Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України.