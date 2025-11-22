Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до процесу з чітким розумінням своїх інтересів та діятиме відповідально.
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо можливих параметрів мирної угоди, повідомив секретар РНБО, учасник делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками рф щодо досягнення справедливого і сталого миру, Рустем Умєров у Telegram, пише УНН.
Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків
Він вказав, що "ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови". "Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека", - зазначив Умєров.
Нагадаємо
Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України.