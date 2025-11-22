Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации относительно возможных параметров мирного соглашения, сообщил секретарь СНБО, участник делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами и другими международными партнерами, а также с представителями рф по достижению справедливого и устойчивого мира, Рустем Умеров в Telegram, пишет УНН.
В эти дни в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными лицами Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов
Он указал, что "мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору". "Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность", - отметил Умеров.
Напомним
Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.