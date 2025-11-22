Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Виткофф прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины. Италия также направит своего представителя для участия в переговорах.
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Виткофф завтра должны прибыть в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины, передает УНН со ссылкой на AFP.
Госсекретарь США Марко Рубио и дипломатический представитель Дональда Трампа Стив Виткофф должны прибыть в Женеву в воскресенье, чтобы обсудить план Трампа с украинцами
Добавим
Кроме того, как сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди дипломатов, Италия направит своего представителя для участия в переговорах по Украине в Женеве в воскресенье вместе с советниками по национальной безопасности стран E3 и Европейского Союза, а также американскими и украинскими чиновниками.
Источники сообщили, что Фабрицио Саджио будет представлять Италию.
Напомним
Советники по национальной безопасности стран E3 встретятся в воскресенье в Женеве с представителями Европейского Союза, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины.
Как писал УНН, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.
Ранее Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.