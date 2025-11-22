$42.150.00
16:36
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 3120 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 7586 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 11363 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 11473 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15008 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18164 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20573 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26859 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 41930 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
публикации
Эксклюзивы
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 3100 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Виткофф прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины. Италия также направит своего представителя для участия в переговорах.

Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Виткофф завтра должны прибыть в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины, передает УНН со ссылкой на AFP.

Госсекретарь США Марко Рубио и дипломатический представитель Дональда Трампа Стив Виткофф должны прибыть в Женеву в воскресенье, чтобы обсудить план Трампа с украинцами

- сообщил AFP американский чиновник.

Добавим

Кроме того, как сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди дипломатов, Италия направит своего представителя для участия в переговорах по Украине в Женеве в воскресенье вместе с советниками по национальной безопасности стран E3 и Европейского Союза, а также американскими и украинскими чиновниками.

Источники сообщили, что Фабрицио Саджио будет представлять Италию.

Напомним

Советники по национальной безопасности стран E3 встретятся в воскресенье в Женеве с представителями Европейского Союза, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины.

Как писал УНН, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.

Ранее Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.

Антонина Туманова

