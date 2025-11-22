У Женеві завтра відбудеться обговорення мирного плану для України: хто долучиться
Київ • УНН
Представники Франції, Німеччини, Британії, ЄС, США та України проведуть зустріч у Женеві. Вони обговорять запропонований Вашингтоном мирний план для України.
Завтра у Женеві радники з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії зустрінуться з представниками ЄС, США та України, щоб обговорити запропонований Вашингтоном мирний план для України, передає УНН із посиланням на The Guardian.
E3 – це неформальний альянс безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини.
E3 – це неформальний альянс безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини.
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до процесу з чітким розумінням своїх інтересів та діятиме відповідально.
Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України.