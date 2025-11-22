В Женеве завтра состоится обсуждение мирного плана для Украины: кто присоединится
Представители Франции, Германии, Британии, ЕС, США и Украины проведут встречу в Женеве. Они обсудят предложенный Вашингтоном мирный план для Украины.
Завтра в Женеве советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании встретятся с представителями ЕС, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Советники по национальной безопасности стран E3 встретятся в воскресенье в Женеве с представителями Европейского Союза, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины
E3 – это неформальный альянс безопасности Франции, Великобритании и Германии.
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.
Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.