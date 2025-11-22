$42.150.00
14:45
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
11:14
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

В Женеве завтра состоится обсуждение мирного плана для Украины: кто присоединится

Киев • УНН

 1912 просмотра

Представители Франции, Германии, Британии, ЕС, США и Украины проведут встречу в Женеве. Они обсудят предложенный Вашингтоном мирный план для Украины.

В Женеве завтра состоится обсуждение мирного плана для Украины: кто присоединится

Завтра в Женеве советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании встретятся с представителями ЕС, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Советники по национальной безопасности стран E3 встретятся в воскресенье в Женеве с представителями Европейского Союза, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины

- сообщили официальные лица на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

E3 – это неформальный альянс безопасности Франции, Великобритании и Германии.

Добавим

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.

"Речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах" - Зеленский о старте консультаций с партнерами по шагам для окончания войны22.11.25, 14:58 • 1944 просмотра

Напомним

Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Женева
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Украина