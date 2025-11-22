"Речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах" - Зеленский о старте консультаций с партнерами по шагам для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал начало на днях консультаций с партнерами относительно шагов для окончания войны, отметив, что представители Украины "знают, что именно нужно, чтобы россия не совершила третье вторжение" и что "сейчас речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа", пишет УНН.

На днях состоятся консультации с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания войны, – я подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы. Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы россия не совершила третье вторжение, еще один удар по Украине – так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов также