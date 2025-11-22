$42.150.00
"Речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах" - Зеленский о старте консультаций с партнерами по шагам для окончания войны

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Президент Владимир Зеленский подписал указ о составе делегации Украины для консультаций с партнерами по окончанию войны. Он подчеркнул, что речь идет о значительно большем, чем пункты документа, и о предотвращении третьего вторжения России.

"Речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах" - Зеленский о старте консультаций с партнерами по шагам для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал начало на днях консультаций с партнерами относительно шагов для окончания войны, отметив, что представители Украины "знают, что именно нужно, чтобы россия не совершила третье вторжение" и что "сейчас речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа", пишет УНН.

На днях состоятся консультации с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания войны, – я подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы. Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы россия не совершила третье вторжение, еще один удар по Украине – так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов также

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Сейчас речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа".

"Надо сделать так, чтобы не господствовал нигде в Европе и мире принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение. Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и на справедливости. И это ощущение не только мое – я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", - указал Зеленский.

Напомним

Офис Президента сообщил, что на днях состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины во главе с руководителем ОП Андреем Ермаком.

Секретарь СНБО, участник делегации Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США в Швейцарии относительно возможных параметров будущего мирного соглашения на днях.

Юлия Шрамко

