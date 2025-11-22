$42.150.00
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
13:41 • 2772 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
11:14 • 10941 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 14956 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
10:59 • 18968 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 26018 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 41315 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 34913 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 36099 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 31168 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05 • 42269 перегляди
"Ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти" - Зеленський про старт консультацій з партнерами щодо кроків для закінчення війни

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Президент Володимир Зеленський підписав указ про склад делегації України для консультацій з партнерами щодо закінчення війни. Він наголосив, що йдеться про значно більше, ніж пункти документа, та про запобігання третьому вторгненню росії.

"Ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти" - Зеленський про старт консультацій з партнерами щодо кроків для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні прокоментував початок цими днями консультацій з партнерами щодо кроків для закінчення війни, зазначивши, що представники України "знають, що саме потрібно, щоб росія не здійснила третє вторгнення" і що "зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа", пише УНН.

Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, – я підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні – так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також

- зазначив Зеленський.

Президент наголосив: "Зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа".

"Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", - вказав Зеленський.

Нагадаємо

Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Секретар РНБО, учасник делегації Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США у Швейцарії щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди цими днями.

Юлія Шрамко

