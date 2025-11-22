"Ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти" - Зеленський про старт консультацій з партнерами щодо кроків для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні прокоментував початок цими днями консультацій з партнерами щодо кроків для закінчення війни, зазначивши, що представники України "знають, що саме потрібно, щоб росія не здійснила третє вторгнення" і що "зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа", пише УНН.

Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, – я підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні – так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також - зазначив Зеленський.

Президент наголосив: "Зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа".

"Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", - вказав Зеленський.

Нагадаємо

Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Секретар РНБО, учасник делегації Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США у Швейцарії щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди цими днями.