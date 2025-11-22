$42.150.00
17:42
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Украинские советники завтра будут работать в Швейцарии: Зеленский о переговорах по мирному плану

Киев • УНН

 510 просмотра

Украинские советники завтра будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения. Президент Зеленский сообщил, что абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться к консультациям.

Украинские советники завтра будут работать в Швейцарии: Зеленский о переговорах по мирному плану

Украинские советники завтра будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии над параметрами мирного соглашения. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Великобритании Киром Стармером, передает УНН.

Наши советники завтра будут работать в Швейцарии – представители Украины, Соединенных Штатов и формата E3, а именно: Великобритании, Франции и Германии.

- сообщил Зеленский.

По его словам, абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто стремится к настоящему и длительному миру, имеет значение.

Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ

Напомним

Советники по национальной безопасности стран E3 встретятся в воскресенье в Женеве с представителями Европейского Союза, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины.

Как писал УНН, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.

Ранее Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.

Антонина Туманова

