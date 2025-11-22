Украинские советники завтра будут работать в Швейцарии: Зеленский о переговорах по мирному плану

Украинские советники завтра будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии над параметрами мирного соглашения. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Великобритании Киром Стармером, передает УНН.

Наши советники завтра будут работать в Швейцарии – представители Украины, Соединенных Штатов и формата E3, а именно: Великобритании, Франции и Германии. - сообщил Зеленский.

По его словам, абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто стремится к настоящему и длительному миру, имеет значение.

Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ

Напомним

Советники по национальной безопасности стран E3 встретятся в воскресенье в Женеве с представителями Европейского Союза, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины.

Как писал УНН, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.

Ранее Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.