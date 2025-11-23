США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ

$42.150.00
22 листопада, 17:42 • 27276 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 53564 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 39667 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 23457 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 23939 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 20808 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 22828 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 28273 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 43586 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 36519 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
Популярнi новини
Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі22 листопада, 22:59 • 19936 перегляди
Макрон вимагає переглянути мирний план США для України з урахуванням інтересів європейців22 листопада, 23:37 • 5854 перегляди
росія вивозить українських школярів на Сахалін для асиміляції - ЦНС23 листопада, 00:10 • 19817 перегляди
Мирний план Трампа є поганим для України, Європи та США - The Economist23 листопада, 00:44 • 12016 перегляди
У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадриVideo05:53 • 33492 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 80028 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 59955 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 65675 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 72350 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 69086 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 20188 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 29613 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 32606 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 80033 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 51919 перегляди
США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 268 перегляди

США виступають проти участі європейських дипломатів у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану України. Американці не бажають присутності інших європейських дипломатів під час переговорів з українцями.

США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ

США виступають проти присутності європейців на сьогоднішніх переговорах у Швейцарії з Україною щодо мирного плану завершення війни. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

У Женеві радники з питань національної безпеки країн E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина) зустрінуться зі своїми колегами з України, а потім українці зустрінуться з американцями. Американці не хочуть, щоб під час переговорів з українцями в залі були присутні інші європейські дипломати

 - написав Йозвяк.

Нагадаємо

Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.

За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Євген Устименко

