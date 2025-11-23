США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ
США виступають проти участі європейських дипломатів у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану України. Американці не бажають присутності інших європейських дипломатів під час переговорів з українцями.
США виступають проти присутності європейців на сьогоднішніх переговорах у Швейцарії з Україною щодо мирного плану завершення війни. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі X, пише УНН.
Деталі
У Женеві радники з питань національної безпеки країн E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина) зустрінуться зі своїми колегами з України, а потім українці зустрінуться з американцями. Американці не хочуть, щоб під час переговорів з українцями в залі були присутні інші європейські дипломати
Нагадаємо
Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.
За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.