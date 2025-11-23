США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ
Киев • УНН
США выступают против участия европейских дипломатов в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану Украины. Американцы не желают присутствия других европейских дипломатов во время переговоров с украинцами.
США выступают против присутствия европейцев на сегодняшних переговорах в Швейцарии с Украиной по мирному плану завершения войны. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в соцсети X, пишет УНН.
Детали
В Женеве советники по вопросам национальной безопасности стран E3 (Великобритания, Франция, Германия) встретятся со своими коллегами из Украины, а затем украинцы встретятся с американцами. Американцы не хотят, чтобы во время переговоров с украинцами в зале присутствовали другие европейские дипломаты
Напомним
Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.
По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.