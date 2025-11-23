$42.150.00
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ

Киев • УНН

 • 4478 просмотра

США выступают против участия европейских дипломатов в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану Украины. Американцы не желают присутствия других европейских дипломатов во время переговоров с украинцами.

США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ

США выступают против присутствия европейцев на сегодняшних переговорах в Швейцарии с Украиной по мирному плану завершения войны. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в соцсети X, пишет УНН.

Детали

В Женеве советники по вопросам национальной безопасности стран E3 (Великобритания, Франция, Германия) встретятся со своими коллегами из Украины, а затем украинцы встретятся с американцами. Американцы не хотят, чтобы во время переговоров с украинцами в зале присутствовали другие европейские дипломаты

 - написал Йозвяк.

Напомним

Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.

По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Евгений Устименко

